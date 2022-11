Argentina - Arabia Saudita | mistero sui social | spunta una ragazza vicino a Renard

Francia - Australia inizia comeSaudita, con un risultato che può diventare incredibile e finisce come Inghilterra - Iran, in goleada: 4 - 1, tondo, pieno e rassicurante ...La sfida traSaudita passerà alla storia come una delle partite più sorprendenti e ricca di emozioni di un Mondiale, con la squadra di Scaloni battuta clamorosamente da quella di Renard , ...Una partita ricca di sorprese e colpi di scena, ma sul web in tanti si sono interessati ad una particolare figura apparsa alle spalle del tecnico francese ...La sconfitta dell’ Argentina contro l’ Arabia Saudita non ha fatto disperare solamente il popolo albiceleste, ma anche uno scommettitore inglese. Come ha rivelato l’agenzia Tab su Twitter, infatti, un ...