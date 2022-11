Arabia Saudita | i festeggiamenti finiscono male | ecco cos’ha fatto un tifoso Video

(Di mercoledì 23 novembre 2022) L’si è resa protagonista della prima grande sorpresa di questo mondiale e ihanno portato qualche problema. Il mondiale in Qatar ci ha portato subito una grande sorpresa; stiamo parlando della clamorosa sconfitta dell’Argentina contro l’. Un match che sembrava senza storia e la sensazione di un successo semplice per i ragazzi di Scaloni è aumentata dopo la rete iniziale di Messi, al decimo su calcio di rigore. I problemi, per l’Argentina, sono stati essenzialmente due: la presunzione (in questo ha ricordato l’Italia contro la Macedonia) nel pensare di aver già vinto la partita e l’ingenuità degli attaccanti nel farsi trovare costantemente in posizione irregolare. Nel primo tempo, infatti, con una maggiore attenzione gli attaccanti di Scaloni avrebbero potuto ...

