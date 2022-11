Arabia Saudita | dopo la vittoria con l’Argentina oggi sarà festa nazionale

Leggi su webmagazine24

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Incredibile ma vero, il giornoancora si fa difficoltà a credere che sia andata veramente così. L’batte 2-1nella prima partita del girone dei Mondiali.storica avvenuta in rimonta per l’e Argentina che inizia come peggio non si poteva.lasulUnache ha L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Sconcerti su Dybala: “il Covid non è stato più lo stesso. Sulla Juve…” Da Kovalenko a Lammers (fino a Sutalo): la situazione cessioni in casa Atalanta Vent’anni fa un’Atalanta che non ...