Arabia choc | Al Shahrani si distrugge la faccia | com' è ridotto ora | Guarda

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Un impatto violentissimo, ma per fortuna per lui niente di grave, mentre la suaSaudita è riuscita nell'impresa di battere l'Argentina, nella prima giornata del Gruppo C. Yasir Alsta bene, malgrado il violentissimo impatto che lo ha visto protagonista nel finale di partita in Qatar. Una gara che è già entrata negli annali del calcio internazionale e nella storia di quello saudita (anche argentina), dove si è vissuti anche attimi di terrore quando è avvenuto lo scontro in area tra compagni di squadra, con il portiere Al Owais che ha rifilato una ginocchiata, fortuita, ad Almandandolo ko. Per il recupero calciatore, si è mobilitato anche il principe ereditario Alnon ha mai perso conoscenza, alzando anche i pollici al cielo durante l'uscita dal terreno di gioco tra gli ...

#Psg #Chelsea forse Usa,ma anche.. Italia perché no #Mendes è venuto spesso in Italia sia l'estate scorsa ma anche in questi giorni. Al nord. Paolo Paganini (@PaPaganini) November 22, ...La sconfitta contro l'Saudita in un girone non semplice, a cui si aggiungono da Messico e Polonia , non fa mettere da parte i piani iniziali del CT Scaloni di puntare immediatamente alla ...Ieri sera l'annuncio ufficiale del Manchester United: risolto il contratto di Cristiano Ronaldo ora a caccia di una nuova squadra ...Rai utilizza, sui propri siti web e app, cookie e altri identificatori tecnici per garantire la fruizione dei contenuti digitali Rai e facilitare la navigazione e, previo consenso dell'utente, cookie ...