Apple non ha cambiato idea sulla realtà virtuale | è solo che non promette ciò che non può garantire

Facta

...presente la più importante fabbrica di Foxconn dedicata all'assemblaggio degli smartphone, ... La ragione delle proteste sarebbe legata, secondo molti, ad alcune violazioni contrattuali...... il mese scorso , l'azienda aveva cercato di convincere chi era rimasto alasciare la fabbrica. ... La Foxconn è il maggiore fornitore della, e l'impianto di Zhengzhou è quello che produce il ... No, Apple non ha cancellato dal suo account «tutti i tweet» Best Buy informa che l'offerta per iPhone 14 Pro e Pro Max è insufficiente, reperire i nuovi smartphone Apple sarà ancora più difficile. Il fatto che iPhone 14 Pro e Pro Max stiano riscuotendo grande ...Proprio per questo motivo, l’idea di Apple e, in generale, delle multinazionali non cinesi, è quella di tentare un primo passo verso quella che potremmo definire una “disintossicazione” da Cina.