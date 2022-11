Antonella Clerici parla del rapporto di sua figlia Maelle col papà

Non ha mai nascosto di amare l'inverno, il freddo e anche il Natale, che non è invece una 'fan' dell'estate e delle temperature elevate, motivo per il quale ha aperto la puntata andata in onda oggi, mercoledì 23 novembre 2022, del suo seguitissimo ...Nel day time sempre in evidenza 'La vita in diretta Short' con Alberto Matano che segna 2.477.000 spettatori (18,9% di share) e la trasmissione di'E' sempre mezzogiorno!' che ha ...La gioia della conduttrice di E' sempre mezzogiorno per l'arrivo del Natale: "Manca solo un mese" Non ha mai nascosto di amare l'inverno, il freddo e ...Le novità della programmazione Rai per gennaio-febbraio: Guanciale torna con La porta rossa e Il Commissario Ricciardi ...