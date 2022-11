Anthea Comellini | chi è l' astronauta 30enne scelta come riserva dell' Agenzia spaziale europea

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Bresciana di Chiari, laureata in Ingegneria aero, lavora al dipartimento di Ricerca e sviluppoa Thales Alenia Space a Cannes. E ai ragazzi dice: "Per dare al vostro futuro le migliori opportunità dovete iniziare a impegnarvi adesso. Sognate in grande e trovate il...

Tra di loro, gli italianie Andrea Patassa . Selezionata anche una persona con disabilità fisica - principale novità del bando Esa 2021, primo con una maggiore attenzione ai principi ...In questa nuova classe 2022 ci sono cinque astronauti in carriera, un astronauta con disabilità, 11 riserve fra cui una italiana e un italiano,e Andrea Patassa. I candidati ...Bresciana di Chiari, laureata in Ingegneria aerospaziale, lavora al dipartimento di Ricerca e sviluppo della Thales Alenia Space a Cannes. E ai ragazzi dice: ...È una frontiera attraversata come accade a chi va più in altro nel cielo. L’Agenzia spaziale europea (Esa) ha selezionato cinque nuovi astronauti, due donne e tre uomini, e il primo parastronauta con ...