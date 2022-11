Anni e territorio scrivono la storia italiana

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Le storie di famiglia legano indissolubilmente il mondo del vino con le persone che vivono il: è grazie a gente della terra se molte delle produzioni enologiche italiane sono mantenute e diventano patrimonio del nostro Paese, da gustare e da esportare, da conoscere e divulgare come vero patrimonio culturale prima ancora che enologico. E le storie che vengono raccontate nel bicchiere sono sì storie di uomini, ma anche di terra, di ambiente, di modifiche nel clima e di cambiamenti di stili enologici. È il caso di Nabucco, primo nato in casa dell’azienda di Parma, nel 1992, è anche il primo rosso fermo realizzato nella provincia. Il vino simbolo dell’azienda parmense Monte delle Vigne, prodotto quasi esclusivamente con uve Barbera e Merlot, celebra quest’anno le trenta vendemmie. Nabucco è una sintesi profonda dell’identità dell’azienda: è il primo vino nato in ...

Lunanotizie

...di Commercio di Roma hanno firmato un protocollo d'intesa per aiutare le imprese dela... Caro gas, Atene dona la legna per le stufe In diecisi è passati da fornire energia elettrica ...A 28, Carlotta è un nome già noto nel settore: dopo aver vinto Hell's Kitchen Italia nel 2016, ... rallentando i ritmi a misura locale, partendo dall'esaltazione dei prodotti tipici delNei lontani 2008 e 2009, un archeologo del Museo Istoricheski Muzej Nova Zagora, Veselin Ignatov, ha guidato la squadra che ha scoperto un carro di 2000 anni in Bulgaria. Durante gli scavi del tumulo ...Paolo Cusato, 33 anni di Crotone, che tentò di far sparire l’arma del ... monitoraggio dei rimpatri degli stranieri extracomunitari irregolarmente presenti sul territorio calabrese. ROMA – Lungo ...