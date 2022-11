Andrea | Matteo e Virginia Bocelli | l’esibizione in Piazza Duomo a Milano | il video

(Di mercoledì 23 novembre 2022)si sono esibiti indelper presentare il loro primo album insieme A Family Christmas: ilConil Natale è già arrivato. I tre artisti lunedì sera hanno riscaldato una fredda, esibendosi incon alcuni brani natalizi tratti dal loro primo album insieme A Family Christmas. L’appuntamento, che ha aperto la settimana milanese della musica, laMusic Week, ha riempito lae in un’atmosfera magica il pubblico è accorso in massa, sfidando anche il freddo il freddo pur di vedere e ...

... il primo magazine dedicato al mondo del Metaverso , il brand strategist e autoreBatilla , ... Eliana Kuo e Lorenzo Albrighi,Ward, amministratore delegato e cofondatore di Wrad, la ...Così comeBerrettini : il romano è stato convocato da Filippo Volandri ma non potrà essere ... in una finale segnata dal durissimo match d'apertura traGaudenzi e Magnus Norman. L'azzurro ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Da giorni si parlava del suo addio. Ora il consigliere regionale della Lombardia lascia la Lega e aderisce al gruppo di Calenda e Renzi. Il Carroccio perde pezzi ...