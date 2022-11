Anci | Ibarra | Così Engineering lavora con enti locali per innovazione e crescita

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Roma, 23 nov. (Adnkronos) - "Come ogni anno l'Assembleaha rappresentato un'occasione importante per mettere intorno allo stesso tavolo Istituzioni, imprese,da avviare un confronto sul futuro dell'Italia, soprattutto oggi che le incredibili risorse messe in campo dal PNRR rappresentano un volano per fare in modo che Transizione Digitale e Transizione Green divno le due leve strategiche per rendere il nostro Paese sempre più moderno, sostenibile e inclusivo". Lo ha sottolineato Maximo, CEO & General Manager di, nel suo intervento alla XXXIX Assemblea Nazionalea Bergamo, ricordando come - grazie a una presenza capillare sul territorio con 39 sedi nelle 20 Regioni italiane - il Gruppo collabora con ...