Anastasia Kuzmina | “Lorenzo Biagiarelli sta male”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 23 novembre 2022)da sabato scorso sono fuori da Ballando con le Stelle, sperano nel ripescaggio ma tra i due è lui che sembra non avere reagito bene.è molto competitivo, da sempre, non si aspettava la sconfitta così presto e alla sua insegnante di ballo ha confidato cosa pensa.ha rivelato tutto sui social. Tra una domanda e l’altra su Instagram la ballerina ucraina ha confessato che lei sente di avere fallito ma che non aveva molte armi per combattere contro quello che definisce odio cheaveva contro. Lei non ha dubbi, lo volevano fuori e adesso lui sta, pensa all’errore fatto.dopo ...