6,5 Non solo sostanza, anche buona qualità nelle giocate in mediana. Mandragora 6,5 ... Saponara 6 Cia far bene contro la sua ex squadra, ci riesce solo in parte ( Kouamé sv) . ...... Theo Hernandez chiede l'intervento dei medici perchè si è tagliato il labbro a seguito di una gomitata involontaria di un suo compagno 37': Ci prova da distanteche calciando prende la ... Amrabat tiene alto il nome della Fiorentina in Qatar: il centrocampista tra i migliori di Marocco-Croazia Dopo il mancato esordio di ieri di Zurkowski con la Polonia, quest’oggi è stato il giorno di Sofyan Amrabat alla prima assoluta in un campionato Mondiale: stamattina il centrocampista ha di fatto esor ...Grande equilibrio tra le due nazionali, Modric e compagni creano di più ma i nordafricani tengono e portano a casa un punto d'oro ...