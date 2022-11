(Di mercoledì 23 novembre 2022) La società di produzione teatrale Effimera presenta la seconda edizione di "", una settimana di eventi pensati e realizzati in occasioneGiornata Internazionale per l'...

La società di produzione teatrale Effimera presenta la seconda edizione di "", una settimana di eventi pensati e realizzati in occasione della Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre. La rassegna si svolgerà dal 23 ...la rassegna "": un progetto che racchiude teatro, perfomance, incontri e riflessioni sul tema comune della lotta contro la violenza sulle donne. Due giornate, che si terranno il 25 e 26 ... ‘Amori rubati’: il Teatro per l’eliminazione della violenza contro le donne L’ideatrice è Federica di Martino, attrice che sarà in scena al Teatro di Documenti a Roma con lo spettacolo “Cronaca di un amore rubato”, tratto dal racconto di Dacia Maraini “Cronaca di uno stupro d ...Sulmona, novembre – – Anche quest’anno l’Associazione “Meta” nell’ambito del progetto “Teatro Maria Caniglia – Teatro di Produzione ” intende promuovere, in collaborazione con Effimera S.r.l. la rasse ...