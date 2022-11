Amazon | un negozio pop-up nel cuore di Milano solo per il Black Friday | In vendita prodotti delle piccole e medie imprese italiane

(Di mercoledì 23 novembre 2022) La country manager per Italia e Spagna Mariangela Marseglia: "Non essere online preclude un canale di, grazie al quale le aziende possono raddoppiare i fatturati.E il Made in Italy è richiestissimo all'estero"

Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie Seguici qui Vai alAuto e Moto su. Tante offerte ti ...Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie Seguici qui Vai alAuto e Moto su. Tante offerte ti ...La country manager per Italia e Spagna Mariangela Marseglia: "Non essere online preclude un canale di vendita, grazie al quale le aziende possono ...Tra le novità che il governo di Giorgia Meloni potrebbe inserire nella Legge di Bilancio 2023 c'è anche la Tassa verde, ribattezzata Amazon tax per via del ...