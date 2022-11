Altro che Maignan | Pogba o Lukaku | il vero “recupero” da gennaio ce l’avrà il Napoli

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Con il Mondiale in Qatar in corso di svolgimento, i club di Serie A programmano la ripresa del campionato fissata per il 4. Vista la prima parte di stagione ai limiti della perfezione, ilsarà il riferimento per tutti. Almeno così dovrebbe. Già, perché il sentiment della stampa nazionale è quello di ungià nel mirino delle altre big di Serie A, come se fosse una preda facile da agguantare per “sfamare” le ambizioni scudetto di Milan, Juventus e Inter, rispettivamente elencate per ordine di classifica. Milan, Juventus e Inter: i giocatori che rientreranno dagli infortuni dopo la sosta peri il Mondiale I motivi che porterebbero alla facile rimonta sarebbero i soliti: Mondiale che potrebbe essere fatale per il(che però ha meno giocatori delle avversarie dirette in Qatar, ndr), ...