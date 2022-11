Alessandro Giuli al Maxxi | il Museo cambia volto | dopo dieci anni finisce l' era Melandri

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Non un cambio di regime. Neppure la bocciatura di una presidente per fare posto a un nuovo presidente. L?avvicendamento tra Giovannaalla guida...

Il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano ha nominato Alessandro Giuli presidente della Fondazione MAXXI - Museo Nazionale delle arti del XXI secolo, a Roma. Il ministro Sangiuliano - riferisce una nota - ringrazia Giovanna Melandri, il cui mandato è scaduto. Il giornalista e scrittore Alessandro Giuli è il nuovo presidente della Fondazione Maxxi, il Museo nazionale delle arti del XXI secolo. La nomina è stata firmata dal ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. Alessandro Giuli prende il posto di Giovanna Melandri. L'avvicendamento tra Giovanna Melandri e Alessandro Giuli alla guida del MAXXI entrerà in carica a partire dal 12 dicembre 2022.