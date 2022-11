Aida Yespica | l’outfit fa sognare | scollatura ipnotica e spacco vertiginoso

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Con un look elegante e sensualesi mette in posa e si lascia ammirare in tutta la sua splendida bellezza e la sua sensualità, mostra curve da paura… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

Sky Tg24

La strepitosalascia milioni di fan senza parole, il suo vestito è davvero troppo striminzito e rischia di far esplodere tutto. La bellissimaè nata in Venezuela nel 1982 ed è arrivata in ...Alla madrina del FestivalYèspica il grande fotografo confessa candidamente di essere ancora capace di sognare, di avere un futuro ancora tutto da vivere, e di prepararsi a modo per i grandi ... Aida Yespica compie 40 anni, le foto della modella da Miss Venezuela a oggi Con un look elegante e sensuale Aida Yespica si mette in posa e si lascia ammirare in tutta la sua splendida bellezza e sensualità, mostra curve da paura.Direttamente dal suo account ufficiale di Instagram arriva un nuovo meraviglioso post da parte di Aida Yespica. Una vera e propria gioia per i nostri occhi che non potevano chiedere diversamente. Se i ...