Aggiornamenti guerra in Ucraina | nuovi bombardamenti su Kiev

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Lacontinua a colpire. È dal 24 febbraio che la Russia ha invaso l’, dopo 9 mesi difficili e dicontinui sembra che l’non riesca ad intravedere quella libertà ormai persa che lale ha tolto. Anche se, tra i fumi e le macerie, l’esercito ucraino non molla ed è riuscito a riconquistare la regione di Kherson, finita sotto il controllo di Mosca. Uditie sull’intera regione durante queste ore pomeridiane. Per ora sono 3 le vittime e oltre 20 i feriti, secondo quanto riferito da fonti militari. L’allarme è stato dato dal capo dell’amministrazione statale regionale di, che ha pregato i cittadini di non ignorare l’allarme aereo e di scendere nei rifugi. Massicci ...

RaiNews

... si tratta di fare una significativa revisione costituzionale, alcunidella parte sui ... In questa identità esibita con orgoglio " laalle Ong, i migranti da respingere, le misure ...I conflitti in corso, per esempio, sono diventati 'ibrida ', 'per procura ' e l'... Ricevi news esulle ultime tendenze beauty direttamente nella tua posta Iscriviti alla ... Live guerra in Ucraina. la cronaca minuto per minuto, giorno 271 - Kiev: ex ministro del governo Yanukovich accusato di tradimento - Kiev: ex ministro del governo Yanukovich accusato di tradimento Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...La guerra continua a colpire. È dal 24 febbraio che la Russia ha invaso l'Ucraina, dopo 9 mesi difficili e di bombardamenti continui sembra che l'Ucraina ...