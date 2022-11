Addetto alla sicurezza accoglie il paziente “fantasma” | il video ripreso dalle telecamere dell’ospedale ha dell’incredibile

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Ci troviamo al Finochietto Sanatorium, a Buenos Aires. E sono le 3 del mattino. A un certo punto la portaprivato si apre e il vigilante si alza in piedi, va verso l’ingresso, rimuove il divisorio e inizia a prendere appunti su un taccuino. Poi dà alcune indicazioni e, infine, prepara una sedia a rotelle. Sarebbe tutto normale, se non fosse che la guardia di, nella sala, è da sola. E nell’ospedale, nei 30 secondi registratidisorveglianza, non c’è nessuno. In pratica l’uomo avrebbe accolto un “invisibile”. L’ospedale ha fatto sapere, dopo che il filmato è stato condiviso dai giornali online e sul web, che “la vicenda è sotto inchiesta” e che la porta era difettosa. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Il Fatto Quotidiano

... che aveva per protagonisti ragazzi che stanno per approcciarsiguida, o hanno appena preso la ... Classe 1973, a lungostampa di enti ed istituzioni, quando non sono in Tribunale o Procura ...Emergenza sia sul piano gestionale e finanziario, dovutacarenza di infermieri e di personalediretta assistenza. Una situazione grave che tocca anche i lavoratori, discriminati ... Addetto alla sicurezza accoglie il paziente “fantasma”: il video ripreso dalle telecamere… Le porte automatiche dell'ospedale si aprono, ma non entra nessuno: la guardia si alza, dice qualche parola e registra quello che sembra essere un «paziente fantasma». Sono ...I sindacati Cgil Uil UGL Faisa e Orsa hanno proclamato uno sciopero di 4 ore per il prossimo 13 dicembre dalle ore 15,31 alle ore 19,30.