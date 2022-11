Acquisti in AR e Lens con Google | ti sembrerà di stare in uno store anche facendo shopping online

Leggi su computermagazine

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Siete stufi di dover uscire di casa puntualmente per effettuare degli? Adesso non sarà più necessario grazie all’incredibile idea diche, come di consueto, facilita la possibilità di poter comprare gli articoli. Glisono sempre più diffusi – Computermagazine.itCompraree provare allo stesso tempo: la geniale trovata divorrebbe migliorare la nostra esperienza in fase di acquisto da computer, tablet o smartphone,ci sentire più “coinvolti”. Anzi, addirittura così tanto vicini da farci entrare esattamente nel negozio in questione, permettendoci di guardare dal vivo ma con la differenza chemo a casa nel frattempo. Ma di che si tratta? Parliamo in ...