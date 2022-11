Achille Lauro si interroga sulla vita e sulla morte con il nuovo singolo ' Che sarà'

(Di mercoledì 23 novembre 2022)s'sul futuro per annunciare l'uscita delbrano, "Che". Artista libero come pochi ed esempio di ...

s'interroga sul futuro per annunciare l'uscita del nuovo brano, "Che sarà". Artista libero come pochi ed esempio di ...Esce venerdì 25 novembre il nuovo singolo diChe sarà. In occasione di questa nuova uscitaha scritto una lettera per raccontare questo suo nuovo progetto. LA LETTERA WEB & SOCIAL www.instagram.com/directedbyachillelauro/ ...Achille Lauro, Che sarà: testo e significato del nuovo singolo, disponibile da venerdì 25 novembre 2022, ecco tutte le anticipazioni ..." Che sarà " è il titolo del nuovo singolo di Achille Lauro, in uscita il prossimo 25 novembre. Il brano segna il ritorno del cantante che, dopo gli esordi e a partire dal suo debutto a Sanremo con "R ...