“Abusi e violenze su minori” | un nuovo scandalo colpisce una tra le ong più importanti in Grecia E lo Stato blocca i finanziamenti

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Un grossodista prendendo piede inin questi giorni, coinvolgendo l’ente più importante tra le ong: Kivotos tou Kosmos (Arca del Mondo), il cui principale funzionario, padre Antonio, sarebbe direttamente coinvolto dopo una serie di denunce. Del caso si è occupato oggi anche un vertice straordinario del governo con premier e ministri: l’esecutivo ha ritirato iconcessi alla ong ma le strutture non verranno chiuse poiché decine di bambini non avrebbero un posto dove stare. Le accuse sono pesantissime: stupri, punizioni corporali, traffico sospetto di denaro. Dalle ricostruzioni filtrate alla stampa, i casi da chiarire sarebbero numerosi: come quello di un bambino che avrebbe subitoin piscina e in altri luoghi, o come quello di un filantropo che aveva donato ...

Il Fatto Quotidiano

Dopo un complesso iter tecnico - amministrativo per la sanatoria diedilizi presenti sulla ... che è un nuovo traguardo di emancipazione femminile contro la schiavitù e le, opera con ...... hanno spiegato ai cittadini le iniziative ideate in favore delle donne vittime di violenza e. Qui, le vittime di, sentendosi in un luogo protetto e accogliente, possono meglio aprirsi ... “Abusi e violenze su minori”: un nuovo scandalo colpisce una tra le ong più importanti in Grecia Il bilancio di tre anni di Codice rosso mette in luce l’aumento dei reati di violazione di allontanamento, del “revenge porn” e degli stupri. Femminicidi in calo. Meloni: «Tutelare le vittime» ...Continuano gli appuntamenti per la ricorrenza del 25 novembre. Prevenzione sociale, la Regione supporta l’inserimento lavorativo ...