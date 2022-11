Abodi | “Vogliamo ripristinare i Giochi della Gioventù”

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Andrea, ministro per lo Sport, ha parlato in audizione davanti alle commissioni riunite Cultura di Camera e Senato sulle linee programmatiche del suo dicastero: “nell’immediatezza i, perché a partire dall’anno scolastico 2023-2024 si possa riprendere questo glorioso, affascinante e stimolante appuntamento di socialità. Vorrei fare deiinsieme con il ministro dell’Istruzione Valditara, un lungo viaggio che dovrebbe durare diversi mesi nel percorso scolastico e in cui far convergere elementi culturali,cura dell’alimentazione, e in chiave turistica e ambientale”. SportFace.

