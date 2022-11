Abarth 500 elettrica | prezzo da 43mila euro

Ti potrebbe interessare: Stellantis Heritage svela laClassicheRecord Monza '58 a Milano AutoClassica Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che ...In un incontro con la stampa italiana a latere della presentazione della nuovaelettrica, il ceo della Fiat e dello Scorpione ha parlato del futuro di entrambi i marchi. LA NUOVA FIAT TARGATA FRANÇOIS - "Accessibile in tempo di crisi. Semplice in una fase difficile. ...Presentata a Torino la rivisitazione in chiave elettrica a zero emissioni della Fiat 500 Abarth. La nuova 500e Abarth sarà prodotta in serie limitata, con data di lancio fissato a febbraio 2023 ed un ...Abarth 500e Cabrio al momento non è stata ancora svelata. Ieri infatti la casa automobilistica dello scorpione si è limitata a mostrare la versione coupé. Tuttavia sul web hanno già pensato a fornirci ...