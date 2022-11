A Londra arriva il musical sulla vita di Berlusconi | la politica | i processi e l’amicizia con Putin raccontati da tre donne

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Prima delle elezioni del 25 settembre, l’auspicio di Silvioera quello di «fare il regista del nuovo governo». E ora che il governo Meloni si è formalmente insediato e il leader di Forza Italia prosegue la sua attività parlamentare, aun nuovosatirico che lo vede non regista, bensì protagonista:. Lo spettacolo – che andrà in scena al Southwark Playhouse Elephant di, dal 25 marzo al 29 aprile 2023 – è stato ideato da Alan Hayling, verrà diretto da James Grieve e sarà prodotto da Francesca Moody, nota al pubblico per il suo successo con la serie Fleabag. Tra le intenzioni della produzione, come riportato dal Guardian, ilintende portare in scena «una storia quasi vera» sul Cav che, assicurano i produttori, ...

E ora che il governo Meloni si è formalmente insediato e il leader di Forza Italia prosegue la sua attività parlamentare, aun nuovo musical satirico che lo vede non regista, bensì ......ha costruito il PalaIsozaki con cui ha ottenuto le ATP Finals brindando in faccia a, Berlino ... E poi sialla Superlega, che per ora è stata scongiurata ma i club potrebbero tornare ...In tutta Europa si cerca di ridurre al massimo il numero di voli, almeno sulle tratte collegate dall’alta velocità, Non in Italia. La riflessione di Dario Balotta ...Si chiamerà Berlusconi il musical prodotto da Francesca Moody, già alla produzione di Fleabag: sarà raccontato dagli occhi di tre donne ...