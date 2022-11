A Kherson i russi li hanno rapiti tutti | scenario horror | rischio escalation

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Scenari sconvolgenti alla vigilia del gelido inverno in Ucraina. Secondo il Ministero dell'Interno di Kiev, le truppe russerapito i sindaci di diverse comunità nell'oblast die liportati sulla sponda orientale del fiume Dnipro. Si tratterebbe di una delle forme di rappresaglia dopo la rovinosa ritirata dalla città "annessa" a Mosca poche settimane prima, forse nemmeno la più cruenta. L'altra, infatti, è la minaccia di un nuovo holodomor, la morte per freddo e carestia che già Stalin aveva messo in atto scientificamente negli anni Trenta e che ora Vladimir Putin e le sue alte gerarchie militari starebbero cercando, in qualche modo, di replicare. La rete elettrica ucraina infatti ha subito "danni colossali" dopo gli attacchi delle truppe russe, secondo quanto riferito da Volodymyr Kudrytskyi, il numero uno ...

