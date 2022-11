A Garbagnate si lavora al mercatino natalizio con il gattile

Leggi su ilnotiziario

(Di mercoledì 23 novembre 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color In occasione delle prossime festività, arriva ilon ildi. Se infatti si avvicina il periodo delle festività, le varie associazioni intensificano le iniziative. A volte anche anticipandole, così da cercare di avere il maggior seguito. Come nel caso deldisituato in via Toti. Che predispone l’appuntamento... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.