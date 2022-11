Agenzia ANSA

- AVELLINO, 23 NOV - Lancia in autostrada la sua supercar a quasi trecento chilometri orari per poi schiantarsi prima contro il guardrail poi impattando il muro della carreggiata. L'auto, uno speciale ...La preghiera del Papa'udienza generale è stata accolta con grande emozione, commenta padre ... A livello ufficioso si parla ormai divittime, per la maggior parte bambini piccoli rimasti ... A 300 all'ora in A16, illesi dopo lo schianto. Video virale Lancia in autostrada la sua supercar a quasi trecento chilometri orari per poi schiantarsi prima contro il guardrail poi impattando il muro della carreggiata. (ANSA) ...I Verdena bruciano il palco dell'Alcatraz e ci trascinano in un viaggio psichedelico e disturbante capace di purificare corpo e spirito ...