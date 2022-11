365 giorni con Maria | 23 novembre | Lascia un segno che è la prova certa della sua apparizione

Renonews

... Considerando quanto sono aumentati i prezzi di luce e gas negli ultimi mesi, perché non provare Il congelatore , se ci pensiamo, è in funzione h24 perall'anno insieme al frigorifero e ...Il servizio è multilingue ed è attivo 24 ore su 24 perl'anno. L'anonimato è garantito. Rivolgiti ai servizi dell'ASST Cremona Il Servizio Sociale e i Consultori di Cremona e Casalmaggiore ... SAN LAZZARO DI SAVENA: “365 giorni NO alla violenza sulle donne” La Vergine appare a una bambina e lascia, a lei e a tutto il paese, un segno inconfutabile affinché tutti credano. Da allora sono grazie su grazie, e la devozione si propaga sempre di più.GROSSETO - Grosseto 365 giorni l’anno. Sarebbe un ottimo slogan per promuovere un’iniziativa editoriale che parte da Padova, ha per protagonista il ...