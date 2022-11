Zidane nuovo ct della Francia dal 2023?

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 22 novembre 2022) In Spagna sono praticamente sicuri: Zinedinesarà ilctdall’inizio del. Ci sarebbe già un accordo tra la Federcalcio transalpina e l’ex Real Madrid che sostituirebbe l’attuale ct, Didier Deschamps, a conclusione dei Mondiali in Qatar.CT: GIÀ TUTTO DECISO? L’ annuncio dovrebbe avvenire non appena la Nazionale francese avrà terminato la sua avventura ai Mondiali in Qatar, per quello che sarebbe il grande ritorno in panchina di uno dei fuoriclasse più amati dai tifosi d’oltralpe. Lontano dai campi dal 2021, quando concluse il rapporto con il Real Madrid,potrà vedere esaudito il desiderio di allenare la selezione del suo Paese portando con sé il ...