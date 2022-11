X Factor | Ambra Angiolini lascia la casa di Silvia Slitti e Giampaolo Pazzini

(Di martedì 22 novembre 2022) Si è arrivati finalmente alla svolta decisiva del capitolo che ha visto protagonista, in un incontro/scontro con, moglie di. La wedding planner aveva infatti accusato la giudice di X-di aver occupato abusivamente – oltre i tempi previsti dal contratto – la suaa Milano. Se inizialmente i legali dellaavevano respinto tutte le accuse, a quanto pare l’hype che ha avuto la vicenda – più volte raccontata dasui social – ha fatto sì che la cantante e sua figlia Yolandassero la dimora a chi di appartenenza. A lanciare la chicca di gossip, i colleghi di The Pipol, che scrivono a tal proposito: Esclusivo! ...

... puntando duramente il dito contro il giudice di X. L'accusa era di non liberare la casa che ha preso in affitto dai coniugi Pazzini a Milano. I legali diinvece avevano rispedito le ...Evidentemente decisi a dare una scossa agli ascolti (l'Helldella settimana scorsa si era ...tra due concorrenti della stessa categoria in una sola edizione (record che proietta...Si è arrivati finalmente alla svolta decisiva del capitolo che ha visto protagonista Ambra Angiolini, in un incontro/scontro con Silvia Slitt ...Si è giunti al capitolo finale della vicenda che ha tenuto banco nelle ultime settimane e che ha coinvolto il giudice di X Factor ...