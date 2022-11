WWE | Non è solo un soprannome Mia Yim ha cambiato definitivamente nome

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 22 novembre 2022) Con l’avvicendamento tra Vince McMahon e Triple H al comando creativo della WWE tante sono state le novità portate avanti. Triple H si è concentrato principalmente sui ritorni di wrestler licenziati nell’ultimo biennio, ma anche negli show e nei personaggi non sono mancati elementi nuovi. L’ultima a tornare in ordine di tempo è stata Mia Yim, preceduta nel corso dei mesi dai vari Karrion Kross, Scarlett, Johnny Gargano, Dexter Lumis, Brauwn Strowman e su tutti Bray Wyatt. Questa notte è stata una puntata interessante di Raw per tanti aspetti, tra cui alcune novità che hanno riguardato diverse Superstar. Michin non èunLa scorsa settimana AJ Styles parlando di Mia Yim le aveva dato ildi Michin (folle in coreano), ma da questa settimana l’ex Knockout Champion ...