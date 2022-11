WWE | Akira Tozawa torna al “vecchio” costume

(Di martedì 22 novembre 2022) Nella scorsa puntata di Raw, tenuta ad Albany New York,ha avuto un duro confronto con l’Hall of Famer JBL, che attualmente riveste i panni del manager di Baron Corbin. Tale scontro viene dopo una settimana esatta dalla sconfitta del giapponese per mano di Corbin.è apparso durante il match tra il “protégé” del texano e Drew Mcintyre, rubando il cappello a Bradshaw e causando la fatale distrazione a Corbin che gli ha procurato una sonora sconfitta per mano dello scozzese. Old but gold Nella breve permanenza nell’arena del nipponico, gli astanti e il pubblico a casa hanno potuto apprezzare il ritorno dial ring attire con cui si è contraddistinto durante i primi anni nella federazione di Stanford. Settimana scorsa il lottatore aveva pubblicato sui social una foto, in cui si mostrava ...

Akira Tozawa has ditched his ninja gimmick. On the 11/21 WWE Raw in Albany, New York, Tozawa stepped out wearing his old gear while confronting JBL.