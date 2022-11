Wilma Goich si difende dalle critiche | la replica di Antonella ed Edoardo

(Di martedì 22 novembre 2022)si: ladiFiordelisi edDonnamaria. Ecco cos’è accudutoè risultata positiva al Covid-19 pochi giorni fa ed ha dovuto abbandonare momentaneamente la Casa del Grande Fratello Vip. L’influencerFiordelisi si sente attaccata dai vipponi a causa della storia d’amore sbocciata nella Casa con il gieffinoDonnamaria, la Fiordelisi vede una nuova clip della settimana ed ascolta ledei suoi coinquilini. Leggi anche –> volano stracci in diretta tra micol incorvaia e oriana lo scontro Le parole dei vipponi: ecco cosa è emerso in diretta Nel corso della diretta la gieffina ...

Gf Vip, la diretta di lunedì 21 novembre:già negativa al Covid. Taylor Mega (ex di Alberto e Giaele) ospite nella Casa Covid al GF Vip, Alfonso Signorini : 'A portarlo nella casa i nuovi ...Gf Vip, la diretta di lunedì 21 novembre:già negativa al Covid. Taylor Mega (ex di Alberto e Giaele) ospite nella Casa GF Vip, Antonino confuso Dopo i baci infuocati sotto le coperte tra ...Durante la puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 21 novembre, Alfonso Signorini ha annunciato che Patrizia Rossetti e Wilma Goich sono negative ...A dipanare la matassa Alfonso Signorini durante la puntata di lunedì 21 novembre. Gf Vip, la diretta di lunedì 21 novembre: Wilma Goich già negativa al Covid. Taylor Mega (ex di Alberto e Giaele) ...