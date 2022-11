White Noise | il nuovo trailer del film di Noah Baumbach in arrivo su Netflix

ScreenWEEK - Cinema e Serie TV

Il 30 dicembre arriverà su Netflix Rumore Bianco (), il nuovo film scritto e diretto da Noah Baumbach. Ecco il trailer ...Arriverà in cinema selezionati il 7 dicembre , e sarà poi disponibile in streaming su Netflix dal 30 dello stesso mese. Parliamo di Rumore bianco -, il film che porta sullo schermo l'omonimo romanzo di Don DeLillo , uno dei capisaldi della letteratura america contemporanea e uno dei massimi esempi della letteratura post - moderna. ... White Noise: il trailer ufficiale del nuovo film di Noah Baumbach Adam Driver e Greta Gerwig sono i protagonisti dell'adattamento del celebre romanzo di Don De Lillo che è stato presentato al Festival di Venezia 2022 come film d'apertura, e che debutterà in streamin ...Con: Michael Keaton, Chandra West, Deborah Kara Unger, Ian McNeice, Sarah Strange, Nicholas Elia, Mike Dopud, Marsha Regis, Brad Sihvon, Mitchell Kosterman, L. Harvey Gold, Amber Rothwell, Suzanne Ris ...