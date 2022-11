Volgare e ignorante | Telese demolisce Roberto Saviano e Meloni gode

(Di martedì 22 novembre 2022) «Lanon c'entra nulla con Salò e la Repubblica Sociale. La sinistra che le dà della "fascista" non conosce la sua storia. Oppure fa un errore di comodo, consapevole, per combatterla affibbiandole l'etichetta di "fascista". Si finge di ignorare cosa siano stati nel Fronte della Gioventù i Gabbiani, i ragazzi formatisi intorno a Fabio Rampelli, fra cui l'attuale premier è cresciuta, un pezzo della destra sociale poi approdato alla destra di La Russa e Gasparri. Fra i Gabbiani i simboli fascisti e della Rsi erano banditi. Questi giovani cercavano la discontinuità, lavoravano a una nuova destra che rompesse con le guerre ideologiche degli anni Settanta, che consideravano funzionali al "sistema". La destra dellanasce nei campi Hobbit, nei miti di Tolkien, nella Storia Infinita di Michael Ende, il cui protagonista, Atreiu, non a caso dà il ...

ilGiornale.it

La sua storia personale e professionale non ha segreti: genero dell'ex segretario del Pci Enrico Berlinguer, il giornalista Luca Telese ha sempre manifestato le sue simpatie per la sinistra. ...Un volantino dipropaganda, ignobilmente trasformato in comunicazione istituzionale, che gronda di anticomunismoe feroce'. Anche il presidente dell'Anpi, Gianfranco Pagliarulo , ... "Non ha studiato". Così Telese smonta Saviano: "Volgare e superficiale"