Vittoria Deganello | l’assurda richiesta dell’ex sulla figlia che aspetta | cosa ha detto su Ig

(Di martedì 22 novembre 2022)è in dolce attesa e presto diventerà mamma per la prima volta, i rapporti con l’ex però non sono buoni, sarà una mamma single Divenuta nota anni fa per aver partecipato al Trono Classico di Uomini e Donne nei panni di corteggiatricecontinua ad essere oggi molto amata e seguita. Anche lei si è fatta strada nel mondo degli influencer. Oggi conta 637mila follower sul suo profilo Instagram e condivide spesso la sua quotidianità con loro.(Screenshot da Instagram)Da circa un mese l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha annunciato ai suoi tantissimi fan di essere incinta con un post pubblicato su Instagram. Fino a qualche tempo fa era legata sentimentalmente al calciatore Alessandro Murgia. Per via della loro ...

Fanpage.it

Ancora notizie sulla gravidanza di, ex corteggiatrice di Uomini e Donna. La ragazza di recente ha annunciato di essere incinta, definendosi una mamma single. Infatti, c'è ancora del mistero intorno all'identità del ...Uomini e Donne, l'ex corteggiatrice non nasconde tutto il suo stupore: 'Chiesto di abortire con superficialità', sempre in questo suo sfogo sul social fotografico, non ha poi ... L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne Vittoria Deganello è incinta, l'annuncio: Io e te È uno sfogo amaro quello di Vittoria Deganello. L’ex volto di Uomini e Donne ha deciso di rompere il silenzio e raccontare come sono andate davvero le cose che l’hanno portata ad essere una mamma sing ...Vittoria Deganello, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, è protagonista di una vicenda che è finita subito al centro del gossip. Come ...