Vittoria Arabia Saudita | il re Salman | «Domani giorno festivo per tutti i dipendenti e gli studenti» 

Il re dell'Saudita, Salman, ha annunciato domani giorno libero per tutti dopo ladi oggi contro l'Argentina Il re dell'Saudita, Salman, ha annunciato domani giorno libero per i dipendenti e gli studenti. Questo il comunicato dell'agenzia di stampa saudita. ...La prima sorpresa del Mondiale arriva al terzo giorno di partite. L'Argentina (gruppo C), una delle favorite allafinale, perde clamorosamente contro l'Saudita , non basta il gol di Messi . Finisce senza gol Danimarca - Tunisia (gruppo D). Oggi tocca anche ai campioni in carica della Francia. ...Più che una vittoria, un'impresa. L'Arabia Saudita entra nella storia del calcio sconfiggendo l'Argentina per 2-1 nel match d'esordio del gruppo tre.A Messina vinti 1.126 euro con una giocata da 8, a Catania incassati 230 euro con una puntata da 5 euro sul risultato esatto, il 2-1 dell'Arabia Saudita sull'Argentina ...