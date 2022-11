Violenza sulle donne | Meloni | “Rifinanzieremo i Centri antiviolenza e investiremo nella formazione di forze dell’ordine | magistrati e medici”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 22 novembre 2022) “Questo Governo è e sarà sempre in prima linea per combattere lae la terribile piaga del femminicidio. C’è molto lavoro da fare e intendiamo portarlo avanti a 360 gradi, incentrando il nostro impegno su tre pilastri d’azione: prevenzione, protezione, certezza della pena”. Lo ha affermato Giorgia, presidente del Consiglio, in un videomessaggio inviato al convegno ‘Non più sole’ alla Camera, in vista della celebrazione, il prossimo 25 novembre, della Giornata internazionale per l’eliminazione dellacontro le. “Questo esecutivo – ha annunciato il premier- rifinanzierà iantie le Case rifugio, ci impegneremo per attuare la legge 53 del 2022 sulla raccolta dei dati statistici sulla ...