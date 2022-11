Violenza sulle donne | il progetto che offre 500 cure gratuite per le cicatrici al volto La testimonianza | “Così ho sentito di nuovo il vento”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 22 novembre 2022) Unper aiutare le tante, troppe,vittime di. In occasione del 25 novembre, Giornata Mondiale contro la,Biodermogenesi®, la metodologia coperta da brevetto internazionale per la rigenerazione tissutale, con i suoi centri d’eccellenza sull’intero territorio nazionale, rinnova ilRigeneraDerma, già presentato lo scorso aprile alla Camera dei Deputati. Cinquecento persone potranno ricevere, gratuitamente, la cura per le loro. Testimonial delè Filomena Lamberti, una donna salernitana aggredita nel 2012 dall’ex marito che, nella notte, le gettò addosso dell’acido. A 10 anni di distanza da quel tragico episodio, oggi Filomena sta riacquistando, utilizzando la ...