Violenza su donne | Meloni | ' governo impegnato contro stupri di guerra'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 22 novembre 2022) Roma, 22 nov. (Adnkronos) - "La realtà degliin zone di guerre con l'aggressione russa all'Ucraina si è riaffacciata in tutta la sua atrocità anche qui in Europa". È "un tema che non lascia indifferente questoe che sarà al centro di un inorganizzato dai ministri delle Pari opportunità e degli Esteri il 24 novembre, che vedrà la partecipazione di autorità delle Nazioni unite e di rappresentanti della Corte penale internazionale dell'Aja". Lo ha annunciato Giorgia, presidente del Consiglio, in un videomessaggio inviato al convegno 'Non più sole - La drammatica attualità dellale' in corso alla Camera, in vista della celebrazione, il prossimo 25 novembre, della Giornata internazionale per l'eliminazione della ...