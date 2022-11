Violenza nel carcere di Rebibbia | detenuto armato di punteruolo sequestra un agente in cella

(Di martedì 22 novembre 2022) Unha minacciato une lo hato chiudendolo in. È accaduto nel Nuovo Complesso di. La denuncia è della Fns Cisl Lazio. L’uomo, italiano, era della sezione G12. Per futili motivi, ha aggredito – a quanto pare utilizzando un- un poliziotto penitenziario. Hato unsino a chiudersi incon lui., un altroha dato l’allarme «Fortunatamente era presente un altronel reparto il quale ha potuto immediatamente dare l’allarme», racconta il sindacato. I rinforzi hanno effettuato l’intervento e hanno liberato l’. Invece ilè stato deferito all’autorità ...

Avvenire

... traffico di sostanze stupefacenti, estorsione, minacce,privata, incendio, detenzione e ... denominata 'Locale di Rho', gia' oggetto dell'indagine 'Infinito' condotta dalla dda di Milano...La norma è stata introdotta con specifico riferimento al contrasto delladi genere (dopo i casi di donne sfregiate dall'acido), ma - rileva il rapporto - ha attratto nella propria sfera di ... Nel 2022 meno femminicidi in Italia: cresce la prevenzione Aumentano anche le chiamate al 1522, il numero di pubblica utilità della Regione per le donne vittime di violenza e stalking. Nel 2021 erano infatti 1.667, il 4% in più rispetto all’anno prima, mentre ...Il 25, 26 e 27 novembre simbolicamente tutti i giocatori e agli addetti ai lavori scenderanno in campo mostrando il colore rosso ...