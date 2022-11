VIDEO Qatar 2022 | Argentina-Arabia Saudita | la figlia di Lautaro si addormenta

Ci sono partite, poche per la verità, che segnano profondamente la storia del calcio, in alcuni casi addirittura di un Paese. Momenti iconici che, nel bene o nel male, rimangono per sempre nell'...Youssoufa Moukoko, attaccante del Borussia Dortmund e della Germania, è il calciatore più giovane presente al Mondiale in. E i fari del mercato ...Storia Arabia Saudita: vittoria contro l'Argentina. Dramma Scaloneta nell'ultimo Mondiale di Leo Messi. In Qatar storica rimonta ...Alex Scott ha sfidato i divieti del Qatar 2022. In collegamento per la Bbc ha indossato la fascia arcobaleno con la scritta "One Love" ...