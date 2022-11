VIDEO – Burrasca | esondazioni e crolli | allerta arancione | emergenza rossa

(Di martedì 22 novembre 2022) La conta ei danni si farà a partire dal 23 pomeriggio, quando l’meteosarà passata. Intanto, le immagini del mare in tempesta sul lungomare di Salerno (danneggiato) trasmettono la forza non arginabile della natura. I tecnici del Genio Civile della Regione Campania – sezione competente per la provincia di Salerno – sono intervenuti nel primo pomeriggio del 22 novembre a Nocera Inferiore. A causa del crollo della parete di un alveo, è stato necessario effettuare un intervento di somma urgenza. I temporali hanno determinato allagamenti anche nella stazione ferroviaria di Castel San Giorgio: la circolazione ferroviaria tra Mercato San Severino e Nocera è rimasta ferma per alcune ore. La Regione Campania ha inviato al sindaco di Nocera Superiore mille sacchi di sabbia da utilizzare a protezione degli argini e anche di alcuni locali a ...

Livingcesenatico

Il: venti sud - orientali e mare inLe darsene sono state infatti travolte dalle onde e alcune delle barche ormeggiate sono affondate. La furia del maltempo ha spazzato via parte del ...Una nave con a bordo centinaia di migranti è stata rimorchiata fino al porto di Paleochora dell'isola greca di Creta, dopo un drammatico salvataggio complicato da venti di, come ha riferito la Guardia Costiera. Immagini di AfpTv. VIDEO - Burrasca torna a colpire Cesenatico - LivingCesenatico.it Roma, 22 nov. (askanews) - Una nave con a bordo centinaia di migranti è stata rimorchiata fino al porto di Paleochora dell'isola greca di Creta, dopo un drammatico salvataggio complicato da venti di b ...Dopo i voli in canale con la bicicletta durante l'acqua alta, le pagaiate in Corso del Popolo con la canoa sempre durante l'alta marea o i tuffi dai ponti, stavolta si è cimentato con il mare in ...