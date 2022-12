VIDEO – Burrasca | esondazioni e crolli | allerta arancione | emergenza rossa

(Di martedì 22 novembre 2022) La conta ei danni si farà a partire dal 23 pomeriggio, quando l’meteosarà passata. Intanto, le immagini del mare in tempesta sul lungomare di Salerno (danneggiato) trasmettono la forza non arginabile della natura. I tecnici del Genio Civile della Regione Campania – sezione competente per la provincia di Salerno – sono intervenuti nel primo pomeriggio del 22 novembre a Nocera Inferiore. A causa del crollo della parete di un alveo, è stato necessario effettuare un intervento di somma urgenza. I temporali hanno determinato allagamenti anche nella stazione ferroviaria di Castel San Giorgio: la circolazione ferroviaria tra Mercato San Severino e Nocera è rimasta ferma per alcune ore. La Regione Campania ha inviato al sindaco di Nocera Superiore mille sacchi di sabbia da utilizzare a protezione degli argini e anche di alcuni locali a ...

