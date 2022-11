VIDEO Argentina-Arabia Saudita 1-2 | Mondiali 2022 | highlights e sintesi Al Dawsari ammutolisce Messi!

(Di martedì 22 novembre 2022) Prima sorpresa aidi calcio: con i gol di Saleh Al Shehri al 48? e di Salem Alal 53? l’rimonta l’, passata in vantaggio col rigore trasformato da Lionel Messi al minuto 10, e vince per 1-2 nel primo match della prima giornata del Girone C. In testa alla classifica, in attesa di Messico-Polonia, ovviamente da sola l’con 3 punti, mentre è in coda l’a quota 0.1-2 IL GOL DEL VANTAGGIO DI MESSI IL GOL DEL PAREGGIO DELL’IL GOL DELL’1-2 DELL’CLICCA ...

Clamoroso in Qatar: l'di Messi, tra le favorite per la vittoria finale, sconfitta al debutto contro una ... Gli iraniani non cantano l'inno per protesta, insultati dai propri tifosi -Il ...L'Arabia Saudita segna il gol del 2 - 1 contro l'e il telecronista impazzisce. La prodezza di Salem Al Dawsari al 53 manda in tilt il commentatore: ildella tv saudita 'esplode' sui social.Los memes no se hicieron esperar luego de la inesperada derrota de Argentina ante Arabia Saudita en su debut en Qatar 2022.Clamorosa sconfitta per Messi e co. I tedeschi all'esordio senza l'attaccante del bayern. Il calciatore gay Josh Cavallo si scaglia contro la Fifa. Chiesti 6 anni per Manolo Portanova ...