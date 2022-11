Viaggio nell’universo degli emosegni | intervista a Momusso aka Martina Lorusso

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 22 novembre 2022) Pigiamenica, Malincospazio, Momentarsi. Viaggiare nel mondo delle nostre emozioni attraverso disegno e parole. Abbiamoto– in arte– giovane illustratrice e art director che ha creato un universo diin cui i nostri modi di sentire prendono finalmente forma., l’Ciao! Come è iniziata la tua passione per il disegno e l’arte in generale? C’è stato un momento in particolare in cui hai capito di aver intrapreso la strada giusta? Ho iniziato a disegnare per esigenza comunicativa. Dopo un’amore finito per mancanza di parole e coraggio. Così ho iniziato a cercare altre forme per colmare quell’assenza. Ma sin da piccola ho avuto l’inclinazione verso tutto ciò che era comunicazione. ...