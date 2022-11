Viabilità Roma Regione Lazio del 22-11-2022 ore 18 | 15

Leggi su romadailynews

(Di martedì 22 novembre 2022)DEL 22 NOVEMBREORE 18:05 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE FORTI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA LAURENTINA E LA DIRAMAZIONE-SUD, MENTRE, IN INTERNA, CODE TRA L’A24 E L’AURELIA E, AVANTI, TRA NOMENTANA E CASILINA. RALLENTAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA VIA FILIPPO FIORENTINI E L’ALLACCIAMENTO COL GRA IN USCITA. SI RALLENTA ANCHE SULLA SALARIA TRA MONTEROTONDO SCALO E FONTE DI PAPA NELLE DUE DIREZIONI. CODE SULLA TIBURTINA TRA TIVOLI E SETTEVILLE NELLE DUE DIREZIONI DI MARCIA; RALLENTAMENTI ANCHE SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E LA BORGHESIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. INCOLONNAMENTI SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE ...