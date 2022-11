Viabilità Roma Regione Lazio del 22-11-2022 ore 10 | 30

(Di martedì 22 novembre 2022)DEL 22 NOVEMBREORE 10.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIL TRAFFICO STA MAN MANO RIENTRANDO NELLA NORMA LUNGO LA RETE VIARIA; SUL RACCORDO ANULARE PERMANGONO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA LE USCITE PRENESTINA E TIBURTINA; SULLA STESSA TIBURTINA CI SONO INCOLONNAMENTI SUL TRATTO EXTRAURBANO TRA TIVOLI TERME E SETTEVILLE, DOVE SONO SEGNALATI ALLAGAMENTI SULLA SEDE STRADALE, SI INVITA QUINDI ALLA DOVUTA ATTENZIONE; SEMPRE CON RIFERIMENTO ALLE CONSOLARI, IN ENTRATA VERSO LA CITTA’ PERMANGONO CODE SULLA FLAMINIA, A PARTIRE DA GROTTAROSSA, E SULLA SALARIA TRA L’AEROPORTO DELL’URBE E LA TANGENZIALE EST; E DA IERI SULLA PONTINA SONO INIZIATI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLO SPARTITRAFFICO CENTRALE TRA IL KM 15 E IL KM 17; SUL TRATTO ...

