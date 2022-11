Viabilità Roma Regione Lazio del 22-11-2022 ore 09 | 45

(Di martedì 22 novembre 2022)DEL 22 NOVEMBREORE 9.35 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO INTENSO SULLA RETE VIARIA, INIZIAMO DAL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE ABBIAMO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA TOR CERVARA FINO ALLA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE OPPOSTA TRA VIA TOGLIATTI E IL RACCORDO; CODE ANCHE SULLA-FIUMICINO, DA PARCO DEI MEDICI FINO ALLA MAGLIANA VERSO IL CENTRO; CODE IN ENTRATA ANCHE SULLE CONSOLARI CASSIA, FLAMINIA, SALARIA, E APPIA, A PARTIRE DAL RACCORDO; TRAFFICO INTENSO ANCHE SUL TRATTO EXTRAURBANO DELLA TIBURTINA TRA TIVOLI TERME E SETTEVILLE, DOVE SONO SEGNALATI ALLAGAMENTI SULLA SEDE STRADALE, SI INVITA QUINDI ALLA DOVUTA ATTENZIONE. E VEDIAMO LA SITUAZIONE SUL RACCORDO: IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI A PARTIRE DAL ...

Per quanto riguarda il resto della città di, l'ordinanza del Sindaco prevede per domani la ...in occasione di precedenti emergenze meteo hanno determinato gravi danni e pregiudizio alla...... viapiazza Popol Giost piazza Duca degli Abruzzi via Cambiatori lato destro da vicolo Bonini a via del Pozzo via Sessi nel tratto compreso tra da via San Nicolò e via- istituzione del ...